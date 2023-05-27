Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüştü

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'nin Detroit kentinde düzenlenen iki günlük 2023 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı sırasında ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile bir araya geldi. İki taraf, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin yanı sıra ortak ilgi alanına giren bölgesel ve çok taraflı konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

DETROIT, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'nin Detroit kentinde düzenlenen iki günlük 2023 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı sırasında ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile bir araya geldi.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede iki taraf, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin yanı sıra ortak ilgi alanına giren bölgesel ve çok taraflı konular hakkında "samimi, pragmatik ve derinlemesine" alışverişlerde bulundu.

Çin tarafı, ABD'nin Çin ile ekonomi ve ticaretine yönelik politikaları, Taiwan ile bağlantılı ekonomik ve ticari konular, "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi" ve 301. madde tarifeleri gibi kilit önemdeki konularda endişelerini dile getirdi.

İki taraf alışveriş ve iletişimi sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ile Perşembe günü Washington'da yaptığı görüşmede Wang, ekonomi, ticaret ve yarı iletkenlerin yanı sıra ihracat kontrolü ve dış yatırımların gözden geçirilmesi hususlarında ABD'nin Çin politikalarına yönelik başlıca endişelerini de ifade etmişti.