Çin Ticaret Bakanı Wang, Tesla Ceo'su Elon Musk ile Görüştü

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çarşamba günü Beijing'de Tesla CEO'su Elon Musk ile bir araya geldi. Taraflar görüşmede, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliği ile Tesla'nın Çin'deki gelişimi gibi konularda kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Çarşamba günü Beijing'de Tesla CEO'su Elon Musk ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede, Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliği ile Tesla'nın Çin'deki gelişimi gibi konularda kapsamlı ve derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Çin ve ABD ekonomilerinin son derece entegre olduğunu söyleyen Wang, iki tarafın ekonomi ve ticaret alanında karşılıklı saygı, barış içinde birlikte yaşama ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği ilkeleri çerçevesinde diyalog ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Wang, küresel ekonomik kalkınma ve insanlığın ilerlemesi yolunda, bilim ve teknoloji alanında açık bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Musk ise Çin'in kalkınma sürecindeki canlılık ve potansiyelden övgüyle bahsederken, Çin pazarına tamamıyla güvendiğini ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye istekli olduğunu vurguladı.