Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Kuşak ve Yol işbirliğini daha kaliteli ve daha üst düzey kalkınmada yeni bir seviyeye çıkarmak amacıyla, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Çin Ticaret Bakanı Kuşak ve Yol İşbirliğini Geliştirmek İçin KİK ile Çalışacak

GUANGZHOU, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Kuşak ve Yol işbirliğini daha kaliteli ve daha üst düzey kalkınmada yeni bir seviyeye çıkarmak amacıyla, yeni önerilen sekiz önemli adımı gerçekleştirme çabalarının bir parçası olarak ikili ticaret ve yatırımı teşvik etmek üzere Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Wang, söz konusu açıklamayı Pazar günü Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde Çin ve KİK'in altı üye ülkesinin ekonomi ve ticaret bakanları arasında düzenlenen toplantıda yaptı.

Toplantıda Kuşak ve Yol işbirliğinin, KİK üyesi ülkelerin kalkınma stratejileriyle uyumlu hale getirilmesi ve dijital ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve altyapı gibi alanlarda işbirliğinin genişletilmesi için çaba gösterilmesi sözü verildi.

Wang, Çin'in KİK ile bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için çalışacağını, iki tarafın varlık fonları arasındaki alışverişi destekleyeceğini ve limanlar, havacılık, iletişim ve boru hatlarında altyapı işbirliği olasılıklarını araştıracağını söyledi.