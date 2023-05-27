Çin Ticaret Bakanı DTÖ Genel Direktörü ile Görüştü

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'nin Detroit kentinde düzenlenen iki günlük 2023 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı sırasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.

DETROIT, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, ABD'nin Detroit kentinde düzenlenen iki günlük 2023 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı sırasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile bir araya geldi.

Cuma günü gerçekleşen görüşmede iki taraf, 13. DTÖ Bakanlar Konferansı (MC13) için DTÖ Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşması'nın onaylanması gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.

Çin'in DTÖ'deki olumlu ve yapıcı rolünü takdir ettiğini belirten Okonjo-Iweala, MC13'ün başarılı olmasını teşvik etmede Çin'in liderliğinin devam etmesini beklediğini dile getirdi.

Wang, Çin'in hakiki çok taraflılığı uyguladığını, DTÖ reformuna aktif şekilde katıldığını ve somut eylemlerle MC13'ün başarısına katkı vereceğini söyledi.