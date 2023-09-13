Çin Tersanelerinde Üretilen LNG ve Yakıtla Çalışan Ro-ro Gemisi Norveç'e Teslim Edildi

Çin tersanelerinde üretilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yakıtla çalışan bir ro-ro gemisi, Norveçli SFL Limited Şirketi'ne teslim edildi. Geminin özellikleri ve artan ro-ro gemisi talebi hakkında bilgi verildi.

GUANGZHOU, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin tersanelerinde üretilen, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve yakıtla çalışan bir ro-ro gemisi, Salı günü Norveçli SFL Limited Şirketi'ne teslim edildi.

13 güverteli gemi, 200 metre uzunluğunda ve 38 metre genişliğinde. 19 knot hızla yol alabilen ve maksimum 15.000 deniz mili seyir menziline sahip geminin 7.000 araçlık kapasitesi bulunuyor. Geminin iki güvertesi hidrojenle çalışan araçlar için ayrılmış durumda.

"EMDEN" adlı gemi, Guangzhou Tersane Uluslararası Limited Şirketi ve Çin Gemi İnşa Ticareti Limited Şirketi tarafından ortaklaşa üretildi.

Ro-ro gemilerine yönelik piyasa talebinde, kısmen yetersiz nakliye kapasitesi ve kısmen de eski gemilerin mevcut emisyon hedeflerini karşılayamaması nedeniyle son iki yılda artış yaşandı.