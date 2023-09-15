Çin, Temiz Enerji İşbirliğine Hazır

Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, temiz enerji işbirliğine yönelik ortaklıklar kurmak ve yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak için diğer ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, iklim değişikliğine müdahale etmek ve enerji güvenliğini sağlamak amacıyla Çin'in, temiz enerji işbirliğine yönelik ortaklıklar kurmak ve yeşil enerjiye doğru küresel geçişi hızlandırmak için diğer tüm ülkelerle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Zhang, söz konusu açıklamayı, Cuma günü Beijing'de düzenlenen 2023 Dünya Jeotermal Kongresi'nin açılış törenindeki konuşması sırasında yaptı.

Çin'de temiz enerjinin gelişiminin son yıllarda güçlü bir ivme kaydettiğini söyleyen Zhang, ülkenin jeotermal enerji de dahil olmak üzere her türlü temiz enerjiyi tedarik etme kapasitesini geliştirmeye devam edeceğini belirtti.

Zhang, Çin'in aynı zamanda toplam enerji tüketiminde temiz enerji oranını arttıracağını, yeşil ve düşük karbonlu teknolojilerde inovasyonu teşvik edeceğini, ayrıca temiz, güvenli ve verimli bir enerji sistemi kuracağını söyledi.