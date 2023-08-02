Çin, Teknoloji Startup'larına Yatırım Yapanlara Vergi Avantajı Sağlıyor

Çin, teknoloji startup'larına yatırım yapan risk sermayesi firmalarına ve bireysel melek yatırımcılara yönelik elverişli vergi politikalarını uzattığını duyurdu. Açıklamada bu hamleyle girişimcilik ve inovasyonun daha fazla teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

BEİJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin, teknoloji startup'larına yatırım yapan risk sermayesi firmalarına ve bireysel melek yatırımcılara yönelik elverişli vergi politikalarını uzattığını duyurdu.

Çin Maliye Bakanlığı ve Devlet Vergi İdaresi'nin Çarşamba günü yayımladığı ortak açıklamaya göre, ilk olarak 2018'de açıklanan politikalar 2027 yılının sonuna kadar uzatılacak.

Açıklamada bu hamleyle girişimcilik ve inovasyonun daha fazla teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Söz konusu politikalar kapsamında, bir teknoloji startup'ına tohum aşamasında veya erken aşamada para yatıran ve iki ya da daha fazla yıl boyunca yatırımı çekmeyen yatırımcılar yahut firmalar, yatırımlarının yüzde 70'ini vergiye tabi gelirlerinden düşebiliyor.

Açıklamaya göre 300'den fazla çalışanı olmayan, toplam varlığı ve yıllık satış geliri 50 milyon yuanı (yaklaşık 7 milyon ABD doları) aşmayan startup'lar uygulamadan yararlanabiliyor.¦