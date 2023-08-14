Çin, Taiwan'dan Polikarbonat İthalatına Depozito Uygulayacak

Çin Ticaret Bakanlığı, Taiwan'dan yapılan polikarbonat ithalatına anti-damping tedbiri olarak depozito uygulanacağını duyurdu. Bakanlık, yapılan ön incelemede Taiwan'dan ithal edilen polikarbonatın ana karadaki endüstriye zarar verdiğini belirtti.

BEİJİNG, 14 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir anti-damping tedbiri olarak Taiwan bölgesinden polikarbonat ithalatına Salı gününden itibaren depozito uygulanacağını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı bir ön incelemeye atıfta bulunarak, Taiwan'dan ithal edilen polikarbonat üzerindeki damping uygulamasının ana karadaki polikarbonat endüstrisinde somut zarara neden olduğunu açıkladı.

Bakanlık geçen yıl, Taiwan'dan yapılan polikarbonat ithalatına yönelik bir anti-damping incelemesi başlattığını duyurmuştu.

Polikarbonat; elektronik cihazlar, otomobiller, optik, ambalajlama ve tıbbi cihazlar gibi birçok alanda kullanılıyor.