Çin, Taiwan'dan polikarbonat ithalatına anti-damping önlemi getirdi

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, ana karanın Taiwan'dan polikarbonat ithalatına yönelik olarak getirdiği anti-damping önlemi kapsamındaki Taiwanlı şirketlerin bu konuda aktif işbirliği yapmasını istedi.

Zhu, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü konuya ilişkin soru üzerine yaptı.

Sözcü, ilgili Taiwanlı işletmeleri, ana kara pazarına yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde dahil olmaya çağırdı.

Ticaret Bakanlığı geçen yıl Taiwan bölgesinden yapılan polikarbonat ithalatına yönelik bir anti-damping incelemesi başlatmıştı.

Bakanlık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Taiwan'dan yapılan polikarbonat ithalatına bir süredir damping uygulandığını ve bir anti-damping tedbiri olarak Salı günü itibarıyla bu ithalatlar için teminat bedeli alınacağını duyurmuştu.

Anti-damping incelemesinin normal bir prosedür olduğunu söyleyen sözcü, incelemelere devam edecek olan ilgili devlet dairelerinin adil ve hakkaniyetli şekilde, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak nihai kararı vereceğini belirtti.