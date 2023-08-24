Çin, Tahıl Kalitesi ve Güvenliği İçin Önlemler Açıkladı

Çin'in ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, tahıl kalitesi ve güvenliğini denetlemeye yönelik önlemleri açıkladı. Önlemler, tahıl satıcıları ve tüketicilerinin haklarını korumayı, tahıl kalitesi ve güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

BEİJİNG, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Perşembe günü tahıl kalitesi ve güvenliğini denetlemeye yönelik önlemleri açıkladı.

Sekiz bölümde 50 maddeyi içeren bu önlemler 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Önlemler, tahıl satıcıları ve tüketicilerinin meşru hak ve menfaatlerini korumayı, dolaşımdaki tahıl kalitesi ve güvenliğinin denetim ve idaresini güçlendirmeyi ve ulusal tahıl kalitesi ve güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Önlemler, tahıl işiyle uğraşanların ilgili yasa, yönetmelik, politika ve standartları sıkı bir şekilde takip etmeleri ve tahıl kalitesi ve güvenliği yönetim sistemine uymaları gerektiğini belirtiyor.