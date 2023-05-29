Çin, Su Koruma Tesislerinin Onarımına Yaklaşık 103 Milyon Dolar Ayırdı

Çin Maliye Bakanlığı, su koruma tesislerini onarma ve sel mevsimine hazırlıkları güçlendirme çalışmalarında yerel yönetimleri desteklemek üzere 728 milyon yuan (yaklaşık 103.15 milyon ABD doları) tahsis edildiğini duyurdu.

BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, su koruma tesislerini onarma ve sel mevsimine hazırlıkları güçlendirme çalışmalarında yerel yönetimleri desteklemek üzere 728 milyon yuan (yaklaşık 103.15 milyon ABD doları) tahsis edildiğini duyurdu.

Bakanlık Pazartesi günü yayımladığı kısa genelgede, toplam miktar içinden 500 milyon yuanın selden zarar gören su koruma projelerinin onarımı için, kalan 228 milyon yuanın ise termitlerin neden olduğu hasarın onarımı için kullanılacağını açıkladı.

Yardım fonları Hubei, Zhejiang gibi 28 eyalet düzeyindeki bölge ile Xinjiang Üretim ve İnşa Birliği'ne aktarılacak.