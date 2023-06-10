Çin, Su Koruma Tesislerine Yatırımlarını Arttırdı

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, 2023 yılının ilk beş ayında su koruma tesislerine yapılan yatırımların yıllık yüzde 32,1 arttığını açıkladı. Tamamlanmış yatırımlar 410,6 milyar yuan olarak gerçekleşti ve su koruma projesi sayısı 2.785 artarak 14.680'e ulaştı.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı, Çin'in 2023 yılının ilk beş ayında su koruma tesislerine yaptığı yatırımların arttığını bildirdi.

Bakanlık tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, su koruma projelerine yapılan tamamlanmış yatırımlar bu dönemde yıllık yüzde 32,1 artışla 410,6 milyar yuan (yaklaşık 57,74 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Ülkede ilk beş ayda başlatılan su koruma projesi sayısı da bir önceki yıla göre 2.785 artarak 14.680'e ulaştı.

Bu dönemde su koruma inşaat projelerinin, 895.000'i kırsal kesimdekiler olmak üzere 1,2 milyonun üzerinde insan için istihdam olanağı yarattığı belirtildi.