Çin Şirketleri Kırgızistan'da Hidroelektrik Santralleri İnşa Edecek

Çin şirketleri, Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad Bölgesi'nde baraj ve 1160 megavatlık hidroelektrik santralleri inşa edecek.

Hükümetin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Çolpon-Ata şehrinde düzenlenen Issık Göl-2023 6. Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında hidroelektrik santralinin inşası için yatırım anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Narın Nehri üzerinde baraj ve toplam kapasitesi 1160 megavatlık 4 ayrı hidroelektrik santrali inşa edilecek. Yatırımların toplam maliyetinin 2,4-3 milyar ABD doları olduğu tahmin ediliyor. Hidroelektrik santralleri 2030'a kadar hayata geçirilecek." ifadesi kullanıldı.

Çin'in Power China Northwest Engineering Corporation Ltd, Green Gold Energy (GGE) ve China Railway 20th Bureau Group Co Ltd. adlı şirketlerinden oluşan konsorsiyumun yatırım yapacağı kaydedildi.

Enerji sektöründe olağanüstü hal ilan edilmişti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 24 Temmuz'da, enerji sektöründe 1 Ağustos 2023'ten 31 Aralık 2026'ya kadar uygulanacak olağanüstü hal ilan etmişti.

Enerji Bakanlığına, olağanüstü hal durumundan kaynaklanan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına uygun arazi belirleme ve tahsis hakkının yanı sıra tek bir kaynaktan mal, iş ve hizmet satın almaları için izin verilmişti.