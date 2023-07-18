Çin, Siber Güvenlik Sigortası Sektörünün Gelişimini Desteklemek İçin Yönerge Yayımladı

Çin, siber güvenlik sigortası sektörünün sağlıklı gelişimini desteklemek için bir yönerge yayımladı. Yönerge, Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ile Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlandı. Yeni bir sigorta hizmeti türü olarak siber güvenlik sigortası, şirketlerin siber güvenlik sorunlarıyla başa çıkabilme becerilerini geliştirerek, ülkenin küçük ve orta büyüklükteki işletmelerinin dijital dönüşümünü destekleyecek. Yönergede, Çin'in destekleyici politika ve düzenlemeleri daha da iyileştireceği, işletmeler arasında siber güvenlik sigortasının uygulanmasını teşvik edeceği ve siber güvenlik sigortacılarını daha vasıflı olmaları için eğitmeye devam edeceği belirtildi. Yönergede ayrıca, sigorta şirketlerinin, siber güvenlik risk yönetiminin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha çeşitli siber güvenlik sigorta hizmetleri geliştirmeye teşvik edilmesine yönelik çaba gösterileceği de ifade edildi.

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı'ndaki sergide araç güvenliği simülasyon platformunun özelliklerini gösteren personel, 4 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ren Chao/Xinhua)

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin, siber güvenlik sigortası sektörünün sağlıklı gelişimini desteklemek için bir yönerge yayımladı.

Yönerge, Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ile Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi tarafından ortaklaşa yayımlandı.

Yeni bir sigorta hizmeti türü olarak siber güvenlik sigortası, şirketlerin siber güvenlik sorunlarıyla başa çıkabilme becerilerini geliştirerek, ülkenin küçük ve orta büyüklükteki işletmelerinin dijital dönüşümünü destekleyecek.

Yönergede, Çin'in destekleyici politika ve düzenlemeleri daha da iyileştireceği, işletmeler arasında siber güvenlik sigortasının uygulanmasını teşvik edeceği ve siber güvenlik sigortacılarını daha vasıflı olmaları için eğitmeye devam edeceği belirtildi.

Yönergede ayrıca, sigorta şirketlerinin, siber güvenlik risk yönetiminin farklı ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha çeşitli siber güvenlik sigorta hizmetleri geliştirmeye teşvik edilmesine yönelik çaba gösterileceği de ifade edildi.