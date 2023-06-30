Çin, sera gazı emisyonlarını azaltmak için ulusal bir ticaret pazarı başlatacak

Çin, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik gönüllülük esasına dayalı ulusal bir ticaret pazarı başlatmak için çalışacak. Pazar, ormanlarda karbon tutumu, yenilenebilir enerji ve enerji tasarrufu gibi projeleri destekleyecek.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin bu yıl sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik gönüllülük esasına dayalı ulusal bir ticaret pazarı başlatmak için çalışacak.

Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Liu Youbin Perşembe günü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin Sertifikalı Emisyon Azaltımı'nın pazarın ticari bir ürünü olacağını söyledi.

Liu, bu ticari pazarın inşasının desteklenmesinin ormanlarda karbon tutumu, yenilenebilir enerji, metan emisyonlarının azaltılması, enerji tasarrufu ve verimlilik iyileştirme projelerinin geliştirilmesini desteklemeye yardımcı olacağını söyledi.

Sözcü ayrıca, pazarın faaliyete geçmesinin, Çin'in karbondioksit emisyonlarında 2030 yılına kadar zirveye çıkma ve 2060 yılına kadar da karbon-nötrlüğüne ulaşma hedeflerini karşılamak için daha geniş bir yelpazedeki endüstrileri ve işletmeleri sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katılmaya teşvik edeceğini belirtti.

Liu, bakanlığın ilgili birimlerle birlikte gönüllülüğe dayalı sera gazı emisyonlarının azaltılması ve yönetim sistemlerinin desteklenmesine ilişkin bir yönetmelik hazırladığını ve tanıtım öncesinde temel olarak ilgili altyapının yanı sıra ülke genelinde kayıt ve ticaret sistemlerini kurduğunu söyledi.