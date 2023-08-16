Çin, sel ve yağmur afetlerinden etkilenen bölgelere 500 milyon yuan tahsis edecek

Çin'in Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, sel ve yağmurun tetiklediği afetlerden etkilenen bölgelerde altyapının yeniden inşası ve temel kamu hizmetlerinin yeniden başlatılmasını desteklemek için 500 milyon yuan daha tahsis ettiğini duyurdu.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in ekonomi planlama kuruluşu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, sel ve yağmurun tetiklediği afetlerden etkilenen bölgelerde altyapının yeniden inşası ve temel kamu hizmetlerinin yeniden başlatılmasını desteklemek için 500 milyon yuan (yaklaşık 69,7 milyon ABD doları) daha tahsis ettiğini duyurdu.

Komisyondan Salı günü yapılan açıklamaya göre merkezi hükümet fonu Hebei, Heilongjiang, Jilin ve Fujian eyaletlerinin yanı sıra Beijing ve Chongqing belediyelerine tahsis edilecek.

Bu yılki sel sezonundan bu yana devam eden şiddetli yağışlar selleri ve ikincil jeolojik afetleri tetikleyerek ülkenin birçok yerinde can ve mal kayıplarına yol açtı.

Daha önce tahsis edilen 200 milyon yuana ek olarak sağlanan yeni fon, komisyonun acil yeniden yapılanma için özel fonunu toplam 700 milyon yuana çıkardı.