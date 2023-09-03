Çin, sel, kuraklık ve tarım haşereleri için 1 milyar yuanlık afet yardım fonu tahsis etti

Çin Maliye Bakanlığı, sel, kuraklık veya tarım haşerelerinden etkilenen bölgelere 1 milyar yuanlık afet yardım fonu tahsis etti. Fonlar kuraklık, sellerle mücadele ve tarımsal üretimin yeniden tesis edilmesi gibi alanlarda kullanılacak.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı sel, kuraklık veya tarım haşerelerinden etkilenen bölgelere 1 milyar yuan (yaklaşık 139,3 milyon ABD doları) değerinde afet yardım fonu tahsis edildiğini duyurdu.

Fonlar Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Su Kaynakları Bakanlığı tarafından ortaklaşa tahsis edildi.

Maliye Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre toplam 272 milyon yuan Gansu ve Shaanxi gibi bölgelerde kuraklığın giderilmesi için kullanılacakken, 357 milyon yuan da Jilin, Heilongjiang ve diğer eyaletlerin sellerle mücadele etmesine ve tarımsal üretimi yeniden tesis etmesine yardımcı olacak.

Maliye Bakanlığı'na göre kalan fonlar ise haşere kontrolü ve haşerelerin önlenmesi için Jiangxi ve Hunan gibi bölgelere tahsis edilecek.