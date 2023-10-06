Çin Sanayi ve Ticaret Bankası, Tarım Sektörüne Finansal Desteği Artırdı

Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC), tarım sektörüne verdiği finansal desteği artırarak yüksek kaliteli kalkınmayı güçlendirmeyi hedefliyor. Banka, tarımla ilgili kredi bilançosunun 4 trilyon yuana ulaştığını bildirdi. Ayrıca, gıda arzı ve tohum sektörü gibi kilit alanlarda müşterilere doğru ve uygun kredi desteği sağlamak amacıyla finansman ürünleri geliştirdi.

BEİJİNG, 6 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en büyük kredi bankası olan Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC), yüksek kaliteli kalkınmayı güçlendirmek üzere tarım sektörüne verdiği finansal desteği artırdı.

Banka, Ağustos sonu itibarıyla tarımla ilgili kredi bilançosunun yaklaşık 4 trilyon yuana (yaklaşık 557,12 milyar ABD doları) ulaştığını bildirdi.

Banka, gıda arzı ve tohum sektörü gibi kilit alanlarda müşterilerine doğru ve uygun kredi desteği sağlamak amacıyla bir dizi finansman ürünü geliştirdi.

ICBC'nin bu kilit alanlardaki kredi bilançosu Ağustos sonu itibarıyla 140 milyar yuanı aştı.

Banka ayrıca kırsal kesimlerdeki müşterilerine, banka kartı ücretlerini düşürme ve özel mevduat ve finans ürünleri gibi özel hizmetler de sağladı.

Ağustos sonu itibarıyla 45 milyondan fazla kırsal canlandırma banka kartı veren ICBC, kırsal pazarın etkinleştirilmesi ve kırsal tüketimin teşvik edilmesine güçlü destek sağladı.