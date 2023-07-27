Çin Sanayi Şirketlerinin Karlarındaki Düşüş Haziran Ayında Azaldı

Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karlarındaki düşüş, Haziran 2023'te azaldı. Yıllık ana işletme gelirleri en az 20 milyon yuan olan sanayi şirketlerinin birleşik karları, Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 düşüşle 719,76 milyar yuan olarak kaydedildi. İmalat sektörü ise daha iyi performans sergiledi.

BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karlarındaki düşüş, Haziran 2023'te azaldı.

Perşembe günü açıklanan resmi verilere göre, yıllık ana işletme gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin birleşik karları, Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 düşüşle 719,76 milyar yuan olarak kaydedildi. Kardaki düşüş Mayıs ayında yüzde 12,6 seviyesindeydi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) istatistikçisi Sun Xiao, ekonomik büyümeyi teşvik eden politikaların yürürlüğe girmesiyle geçen ay endüstriyel üretimin iyileşmeye devam ettiğini ve sanayi şirketlerinin ticari karlarının toparlanma eğilimini sürdürdüğünü söyledi.

Yılın ilk yarısında Çinli sanayi firmalarının karları, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 azaldı. Bu rakam, ilk çeyreğe göre kar düşüşünde 4,6 yüzde puanlık bir azalmaya işaret ediyor.

Ocak-Haziran döneminde kardaki düşüş oranı ilk çeyreğe göre 9,4 yüzde puan azalan imalat sektörüyse, bu dönemde daha iyi performans sergiledi.

Ekipman üreticilerinin birleşik karları, ilk altı ayda yüzde 3,1 artarken ilk çeyreğe göre 20,8 yüzde puan artışla düşüşü tersine çevirdi.