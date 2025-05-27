Çin Sanayi Şirketlerinin Karları Nisanda Artış Gösterdi

Çin Sanayi Şirketlerinin Karları Nisanda Artış Gösterdi
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Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile karşılıklı tarife artışları ve ticaret gerilimine rağmen nisanda yıllık yüzde 3 artış kaydetti. İlk çeyrekte de yüzde 0,8'lik artışla toplam karlılık arttı. Bu durum, ticaret savaşına rağmen sanayi sektöründe bir direnç gösterdi.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, ABD ile karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret gerilimine karşın nisanda artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,78 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, nisanda yıllık bazda yüzde 3 arttı.

Karlılıkta artış, geçen ayki yüzde 2,6'lık artışın üzerine çıkarken ABD ile karşılıklı tarife oranlarının ani yükselişinden kaynaklanan dış şoka karşı direnç işareti verdi.

Sanayi şirketlerin karları, yılın ilk 4 ayında yüzde 1,4 artarken ilk çeyrekteki yüzde 0,8'lik artışın üzerine çıktı.

Bu dönemde 41 sanayi kolunun 23'ünde kar artışları kaydedildi.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, 2024 genelinde yüzde 3,3 azalmıştı.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı.

Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkartmış, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı.

Görüşmelerin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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