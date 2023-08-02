Çin-Rusya sınırındaki Suifenhe Limanı, 5. yıl dönümünü kutluyor

HARBİN, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda Çin-Rusya sınırında yer alan Suifenhe Limanı, toplam 2.290 Çin-Avrupa yük treni seferine hizmet verdi.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre Suifenhe Limanı, Çarşamba günü Çin-Avrupa yük treni hizmetinin başlatılmasının 5. yıl dönümünü kutladı.

Çin Demiryolları Harbin Bürosu Grubu Limited Şirketi'ne göre, son beş yılda limandan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin aylık sayısı, başlangıçta bir ya da iki iken şu anda 95'e yükselerek rekor kırdı.

Çin-Avrupa yük treni hizmeti halihazırda Heilongjiang eyaletindeki Suifenhe Limanı'nı 5 yabancı ülkeye ve 25 Çin şehrine bağlıyor.

Çin-Avrupa yük treni hizmetleri, batı, doğu ve orta olmak üzere üç ana koridora ayrılmış durumda. Bahsi geçen Suifenhe Limanı ise doğu koridorunda hizmet veriyor.

Çin'in 2011 yılında başlattığı Çin-Avrupa yük treni hizmeti, o zamandan beri tüm Avrasya kıtasında ticari ve ekonomik işbirliği açısından önemli bir bağlantı haline geldi.¦