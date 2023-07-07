Çin-Rusya Sınırındaki Limanların Yük Hacmi Artıyor

Resmi verilere göre, Çin-Rusya sınırındaki büyük limanların yük hacmi artıyor. Heihe şehri ve Heihe Limanı'nın toplam ithalat ve ihracat değeri 10 milyar yuanı aşarken, Manzhouli limanı ise rekor bir büyüme kaydetti.

Resmi veriler bu yıl Çin-Rusya sınırındaki büyük limanların yük hacminin arttığını gösteriyor.

Heihe belediye yönetimine göre, Ocak ayından Mayıs ayına kadar Heihe şehri ve Heihe Limanı'nın toplam ithalat ve ihracat değeri 10 milyar yuanı (1,38 milyar ABD doları) aştı. Heihe şehrinin dış ticaretinin toplam ithalat ve ihracat değeri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 973,2'lik ihracat artışı da dahil olmak üzere yüzde 71 oranında büyüme sergilerken, Heihe Limanı'nın toplam ithalat ve ihracat değeri aynı dönemde yıllık %163,1 oranında arttı.

Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi'ne göre, Çin-Rusya sınırındaki en büyük kara limanı olan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Manzhouli limanı, bu yılın ilk yarısında 10,09 milyon metrik tonluk ithalat ve ihracat kaydetti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 46,1'lik rekor bir büyümeye işaret ediyor.

Manzhouli istasyonu, malların sorunsuz şekilde teslim edilmesini sağlamak için gümrük ve diğer yerel kurumlarla işbirliği içinde nakliye ve gümrükleme süreçlerini optimize etti.

Bu yılın ilk yarısında Manzhouli Demiryolu Limanı'nda 2.338, Suifenhe Demiryolu Limanı'nda 416 Çin-Avrupa yük treni çalıştı ve her ikisi de yeni rekorlara imza attı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor.(XHTV)