Çin, Rusya'dan İthal Edilen Soğuk Zincir Et Ürünlerini Trenle Taşıdı

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki gümrükten geçen bir yük treni, Rusya'dan ithal edilmiş soğuk zincir et ürünlerini taşıdı. Chang'an Çin-Avrupa yük treni hizmetinde dondurulmuş gıda, taze sebze ve meyve, şekerleme ve su ürünlerinin yanı sıra hassas sıcaklık gereksinimleri olan kozmetik, kimyasal ve elektronik ürünler de taşınıyor.

Xİ'AN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'dan ithal edilmiş soğuk zincir et ürünlerini taşıyan bir yük treni, Pazartesi günü Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki gümrükten geçti.

Xi'an Serbest Ticaret Limanı İnşaat ve İşletme Limited Şirketi'nden Zhao Jia, soğuk zincir Çin-Avrupa yük treni hizmeti üzerinden yapılan ithalatın Kovid-19 pandemisi nedeniyle kesintiye uğradığını hatırlatarak, yeniden başlayan bu tren hizmetinin aynı zamanda Moskova ve Xi'an'ı birbirine bağlayan ilk hat olduğunu vurguladı.

Şirketin Rusya ile kargo lojistik hizmetinden sorumlu yöneticisi olan Zhao, 180 tonluk Rus et ürünlerini taşıyan seferin sığır eti ve tavuk kanatlarından oluştuğunu ve hattaki soğuk zincir hizmetinin düzenli çalışmasını beklediğini belirtti.

Chang'an Çin-Avrupa yük treni hizmetinde dondurulmuş gıda, taze sebze ve meyve, şekerleme ve su ürünlerinin yanı sıra hassas sıcaklık gereksinimleri olan kozmetik, kimyasal ve elektronik ürünler de taşınıyor.

Daha önce Moskova'dan deniz taşımacılığı yoluyla yapılan ithalatın Xi'an'a ulaşması yaklaşık 45 gün sürüyordu. Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Alatav Geçidi'nden geçen bu tren hizmeti ise 12 ile 15 gün arasında sürüyor ve lojistik maliyetinde yaklaşık yüzde 10 tasarruf sağlıyor.