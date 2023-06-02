Çin, RCEP anlaşmasının tam olarak yürürlüğe girdiğini açıkladı

Çin Ticaret Bakanlığı, Filipinler için yürürlüğe giren Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının böylece 15 üyenin tamamı için yürürlüğe girdiğini bildirdi. Anlaşmanın tam olarak uygulanmaya başlanmasının bölgesel ekonomik entegrasyona güçlü bir ivme kazandıracağı ve bölgesel ve küresel ekonominin uzun dönemli istikrarlı gelişimine katkıda bulunacağı belirtildi.

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Cuma günü Filipinler için yürürlüğe giren Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasının böylece 15 üyenin tamamı için yürürlüğe girmiş olduğunu bildirdi.

Bakanlık, anlaşmanın tam olarak uygulanmaya başlanmasının açık, serbest, adil, kapsayıcı ve kurallara dayanan çok taraflı bir ticaret sisteminin desteklenmesi konusunda 15 üyenin (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin 10 üyesi, Çin, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda) sergilediği azim ve gayretleri yansıttığını belirtti.

RCEP anlaşması, 8 yıl süren müzakerelerin ardından Kasım 2020 tarihinde 15 Asya-Pasifik ülkesi tarafından imzalanmıştı. 2022'nin ilk gününde yürürlüğe giren anlaşmayla, dünyanın en büyük ticaret bloku oluşmuş oldu.

Ticaret Bakanlığı, anlaşmanın tam olarak uygulanmaya başlanmasının bölgesel ekonomik entegrasyona güçlü bir ivme kazandıracağını, Doğu Asya'da ticaret ve yatırımların serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması düzeyini kapsamlı şekilde ilerleteceğini, bölgesel ve küresel ekonominin uzun dönemli istikrarlı gelişimine katkıda bulunacağını bildirdi.

Verilere göre 2022'de Çin ile diğer RCEP ülkeleri arasındaki ticaret, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 12,95 trilyon yuana (yaklaşık 1,82 trilyon ABD doları) ulaşırken RCEP üyelerinin Çin'deki yatırımları, fiili kullanımda yüzde 23,1 artışla 23,53 milyar ABD dolarına yükseldi.

Bakanlık, Çin'in, tedarik zinciri ve sanayi zinciri işbirliğini kolaylaştırmanın yanı sıra yüksek standartlı dışa açılma ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmedeki rolünü tam olarak gerçekleştirmek için RCEP anlaşmasının kesin şekilde uygulanmasını sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

Bakanlık, Çin'in yükümlülüklerini yerine getirme konusunda diğer taraflarla çalışacağını, RCEP mekanizmasını güçlendireceğini, anlaşmanın her açıdan uygulanmasını destekleyeceğini ve RCEP işbirliğinin istikrarlı gelişimine yönelik güçlü bir güvence sağlayacağını kaydetti.