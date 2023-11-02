Çin, kirliliği azaltmak amacıyla plastik ürünlere alternatif olarak bambu kullanımını teşvik için üç yıllık bir eylem planı başlattı. Plan kapsamında bambu ürünlerinin kalitesi, çeşitliliği ve kullanım alanları artırılacak.

Çin, plastik yerine bambu kullanımını teşvik etmek için eylem planı başlattı

BEİJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin, kirliliği azaltmak amacıyla plastik ürünlere alternatif olarak bambu kullanımını teşvik için üç yıllık bir eylem planı başlattı.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun da aralarında bulunduğu devlet daireleri tarafından hazırlanan plana göre, plastik yerine kullanılacak bambu ürünlerinin kalitesi, çeşitliliği, kullanıldığı alanlar ve karlılığı 2025 yılına kadar daha da artırılacak.

Hedeflenen tarihe kadar bambu ürünlerinin katma değeri, 2022 seviyesine kıyasla yüzde 20 artacak, bambu malzemelerinin kullanım oranı da 20 yüzde puan yükselecek.

Plana göre çalışmalar bilim ve teknoloji inovasyonu, üretimle satış arasındaki bağlantı, sosyal tanıtım ve uluslararası işbirliği gibi alanlara odaklanacak.

Eylem planıyla birlikte bambunun plastik malzemelerin yerini alacağı başlıca kalemleri içeren bir liste de yayımlandı.

Planda ayrıca plastikten bambuya geçiş sürecinin kolaylaştırılmasına yardımcı olmak için yasa ve yönetmelikler ile standart doğrulama işlemlerinin iyileştirilmesi ve daha fazla kamu satın alım faaliyetinde bulunulması çağrısı yapıldı.