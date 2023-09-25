Çin, pirinç kalitesini artırmak için Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü ile işbirliğini artırıyor

Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS), Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü ile yaptığı işbirliğiyle pirinç türlerinin kalitesini artırmayı hedefliyor. Son 25 yılda ortaklaşa yetiştirilen 49 pirinç türü, zararlı kontrolü ve üretim yöntemleri konusunda verimli sonuçlar elde edildi.

BEİJİNG, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin Tarım Bilimleri Akademisi (CAAS), Çin'in pirinç türlerinin kalitesini artırmak için Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü ile işbirliğini artırdığını bildirdi.

CAAS tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, her biri 10 milyon mu'dan (666.000 hektarın üzerinde) fazla bir alanda yetişen toplam 49 pirinç türünün son 25 yıldır Çin ve enstitü tarafından ortaklaşa yetiştirildiği belirtildi.

CAAS'a göre bu işbirliği kapsamında pirinç zararlılarının kontrolünün yanı sıra pirinç ekimi ve üretim yöntemleri konusunda da verimli sonuçlar elde edildi.

CAAS'tan yapılan açıklamada, gelecekte CAAS da dahil olmak üzere Çinli araştırma kuruluşlarının, yeni pirinç türlerinin yetiştirilmesinin yanı sıra pirinç türü araştırma ve geliştirme gibi alanlarda da küresel enstitü ile işbirliği girişimleri başlatılacağı ifade edildi.