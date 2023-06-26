Çin, pilot serbest ticaret bölgeleri için öncelik listesi yayımladı

Çin Ticaret Bakanlığı, pilot serbest ticaret bölgeleri için 2023-2025 dönemini kapsayan bir öncelik listesi yayımladı. Bu bölgeler, büyük kurumsal inovasyon, kilit önemdeki sektörler ve platform inşasının yanı sıra önde gelen proje ve faaliyetleri de içeren 164 adet öncelikli hedefi yerine getirmeye çalışacak.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Çin (Shanghai) Pilot Serbest Bölgesi'nin Lingang Yeni Alanı'ndaki Tesla Giga Fabrikası görülüyor, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Jin Liwang/Xinhua)

BEİJİNG, Haziran (Xinhua) -- Çin'de pilot serbest ticaret bölgesi inşaatlarının 10. yıl dönümü kutlanırken, Ticaret Bakanlığı bu bölgeler için 2023-2025 dönemini kapsayan bir öncelik listesi yayımladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Çin'deki pilot serbest ticaret bölgeleri, 2023 ile 2025 arasında büyük kurumsal inovasyon, kilit önemdeki sektörler ve platform inşasının yanı sıra önde gelen proje ve faaliyetleri de içeren 164 adet öncelikli hedefi yerine getirmeye çalışacak.

Bakanlık, serbest ticaret bölgelerinin yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik etmek üzere, her bir serbest ticaret bölgesinin stratejik konumu ve kalkınma hedefleri dikkate alınarak söz konusu listenin hazırlandığını açıkladı.

Bakanlık, örneğin Guangdong'daki pilot serbest ticaret bölgesinin Çin'in Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle ticaret, yatırım, finans, hukuki hizmetler ve mesleki yeterliklerin karşılıklı olarak tanınması alanlarında işbirliğini derinleştirmesine destek verileceğini belirtti.

Liste, serbest ticaret bölgelerinde reform ve inovasyonun derinleştirilmesine ve sistem entegrasyonunun güçlendirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Çin'deki ilk serbest ticaret bölgesi 2013 yılında Shanghai'da kuruldu ve serbest ticaret bölgelerinin sayısı zaman içinde 21'e yükseldi.