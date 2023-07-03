Çin Petrokimya Şirketi, Xinjiang'da Yeşil Hidrojen Üretim Tesisi Faaliyete Geçirdi

Çin'in en büyük petrol rafinerilerinden Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec Grup), Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 20.000 ton kapasiteli yeşil hidrojen üretim tesisi faaliyetlerine başladığını duyurdu. Proje, yeşil hidrojenin büyük potansiyelinden yararlanarak karbon emisyonlarının azaltılması konusunda sektöre örnek teşkil etmesi bekleniyor.

URUMQİ, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük petrol rafinerilerinden Çin Petrokimya Şirketi (Sinopec Grup), geçen Cuma günü ülkenin kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 20.000 ton kapasiteli yeşil hidrojen tesisinin faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Şirkete göre, Xinjiang'ın Kuqa kentindeki yeni tesis, Çin'in ilk 10 bin tonluk fotovoltaik bazlı hidrojen üretim projesi. Projenin, yeşil hidrojenin büyük potansiyelinden büyük ölçekte yararlanarak karbon emisyonlarının azaltılması konusunda sektöre örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Yapımına Mart 2022'de başlanan proje, daha çok fotovoltaik enerji üretimi, enerji dönüşümü, elektrolitik hidrojen üretimi, hidrojen depolama ve taşıma konularıyla ilgileniyor. Proje ayrıca, destekleyici tesislere sahip.

Tesis, saatte 210 bin metreküp hidrojen depolayabiliyor ve 28 bin metreküp hidrojen taşıyabiliyor.

Şirkete göre tesis, yeşil hidrojen için örnek bir proje olarak, hidrojen üretmek için geleneksel doğalgaz yerine güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bunun yılda 485.000 ton karbondioksit emisyonunu azaltması bekleniyor.

Şu anda yılda yaklaşık 4,5 milyon ton hidrojen üretip kullanan şirketin, Çin'in lider hidrojen enerji şirketi olma çabaları kapsamında 100'ün üzerinde hidrojen yakıt istasyonu bulunuyor.