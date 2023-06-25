Çin Para Birimi RMB'nin Küresel Ödemelerdeki Payı Arttı

Çin para birimi renminbi (RMB), küresel ödemelerdeki payını Mayıs ayında arttırdı. RMB'nin küresel payı yüzde 2,54'e yükselirken, en aktif beşinci para birimi olarak konumunu korudu.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin para birimi renminbi (RMB), ya da diğer ismiyle yuanın küresel ödemelerdeki payı Mayıs'ta artış gösterdi.

Küresel bir finansal mesajlaşma hizmetleri sağlayıcısı olan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication'a (SWIFT) göre, RMB'nin Nisan ayında yüzde 2,29 olan küresel payı, Mayıs'ta yüzde 2,54'e yükseldi ve en aktif beşinci para birimi olarak konumunu korudu.

RMB ödemelerinin hacmi bir ay öncesine göre yüzde 20,38 büyürken, genel olarak tüm para birimlerine ait ödemeler yüzde 8,75 artış gösterdi.

Euro Bölgesi hariç uluslararası ödemeler açısından RMB yüzde 1,51'lik payla 6. sırada yer aldı.

Rapora göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi yüzde 73,48 ile offshore RMB işlemleri için en büyük pazar olurken, onu yüzde 5,17 ile İngiltere ve yüzde 3,84 ile Singapur takip etti.