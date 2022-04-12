Çin, Pakistan'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin, Pakistan'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı

Xinhua - Ekonomi
 - Güncelleme:
Çin, Pakistan'ın Yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'i Kutladı

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Çin ve Pakistan'ın her koşulda stratejik işbirliği ortakları olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkinin çok sağlam ve kırılmaz olduğunu söyledi. Zhao, "Çin, geleneksel dostluğu sürdürmek, çok yönlü işbirliğini derinleştirmek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu yüksek kaliteli bir şekilde ortaklaşa inşa etmek ve yeni dönemde ortak bir geleceğe […]

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) — Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, Çin ve Pakistan'ın her koşulda stratejik işbirliği ortakları olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkinin çok sağlam ve kırılmaz olduğunu söyledi. Zhao, "Çin, geleneksel dostluğu sürdürmek, çok yönlü işbirliğini derinleştirmek, Çin- Pakistan Ekonomik Koridoru'nu yüksek kaliteli bir şekilde ortaklaşa inşa etmek ve yeni dönemde ortak bir geleceğe sahip daha da yakın bir Çin- Pakistan topluluğu oluşturmak için Pakistan tarafıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyor" diye ekledi.

Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Nisan, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title