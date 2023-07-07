Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, Pakistan'ın Ekonomik Kalkınmasına Destek Veriyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) Pakistan'ın yüksek kaliteli ekonomik kalkınmasına destek verdiğini ve koridorun 2013 yılında açılmasından bu yana ülkenin kayda değer ekonomik başarılara tanık olduğunu söyledi.

İSLAMABAD, 7 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) Pakistan'ın yüksek kaliteli ekonomik kalkınmasına destek verdiğini ve koridorun 2013 yılında açılmasından bu yana ülkenin kayda değer ekonomik başarılara tanık olduğunu söyledi.

Beluç, Perşembe günü düzenlediği haftalık basın toplantısında "Pakistan ve Çin, iyi günde ve kötü günde geçerli stratejik işbirliği ortaklığımızın önemli bir dayanağını oluşturan CPEC'in 10. yıl dönümünü kutluyor" dedi.

Sözcü, hem Pakistan hem de Çin'in kazan-kazan bağlanabilirliği, kalkınma ve karşılıklı refahı teşvik etmek üzere CPEC'in sürekli olarak genişletilmesi ve geliştirilmesine bağlı kaldığını belirtti.

Beluç, "Tüm CPEC projelerini güvenli, sorunsuz ve yüksek kaliteli biçimde ileri taşımaya devam edecek ve ekonomi, ticaret, endüstri, tarım, sağlık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda işbirliğini teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CPEC'in ilk aşaması kapsamında Çin'in Pakistan'da başlıca enerji ve ulaşım altyapısı sektörlerine milyarlarca dolar yatırım yaptığını kaydeden sözcü, ülkesinde binlerce megavat enerjinin ulusal şebekeye aktarıldığını ve yaklaşık 200.000 istihdam yaratıldığını sözlerine ekledi.

Sözcü ayrıca bölge boyunca bağlanabilirlikte önemli bir nokta olan CPEC'in, ilgi duyan üçüncü tarafların sanayi, tarım, bilişim teknolojisi, petrol ve doğal gaz sektörleri gibi öncelikli alanlardaki yatırım fırsatlarından faydalanması için kapsayıcı ve açık bir platform olduğunu vurguladı.