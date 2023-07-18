Çin, özel sektörle iletişimi güçlendirmeye devam edecek

Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, özel girişimcilerin sorunlarını çözmeleri ve ülkenin iş ortamını iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla onlarla düzenli olarak toplantılar yapmaya devam edeceğini bildirdi.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey ekonomik planlama kurumu Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, özel girişimcilerin sorunlarını çözmeleri ve ülkenin iş ortamını iyileştirmelerine yardımcı olmak amacıyla onlarla düzenli olarak toplantılar yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilisi Li Hui Salı günü düzenlenen basın toplantısında, komisyonun, son zamanlarda özel şirketlerin başkanlarıyla bu türden üç toplantı gerçekleştirdiğini söyledi.

Li, "Üç toplantıya katılan özel şirketler farklı büyüklükteydi, ayrıca farklı sektör ve bölgedendi. Biz sadece gerçek durumu tüm yönleriyle bilmek istiyoruz" dedi.

Yetkili, komisyonun özel sektörle iletişimi güçlendirmeye ve daha iyi bir iş ortamı yaratmaya devam edeceğini ifade etti.

Özel sektör, Çin'in vergi gelirinin yaklaşık yüzde 50'sini, GSYİH'sının yüzde 60'ını, teknolojik inovasyonun yüzde 70'ini ve kentsel istihdamın yüzde 80'ini oluşturuyor.