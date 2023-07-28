Çin Oyun Sektörü 2023'te Yeni Bir Zirveye Ulaştı

Çin'in oyun sektörü, 2023'ün ilk yarısında hızlı bir şekilde toparlanarak, 668 milyon kullanıcı sayısıyla yeni bir zirveye ulaştı. Çin'in yurtiçi oyun pazarının satış gelirleri, yılın ilk yarısında önceki yarıya göre yüzde 22,2 artışla 144,3 milyar yuana (yaklaşık 20 milyar ABD doları) ulaştı. Piyasanın, yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ivme sergilemesi bekleniyor.

Söyleşi yapılan kişinin verdiği fotoğrafta Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 2021 ChinaJoy fuarını ziyaret eden insanlar görülüyor. Shanghai'da düzenlenen ve Asya'nın en büyük oyun fuarı olan ChinaJoy, 22 ülke ve bölgeden yaklaşık 500 işletmenin katılımıyla 28-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. (Fotoğraf: Xinhua)

SHANGHAİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in oyun sektörü, 2023'ün ilk yarısında hızlı bir şekilde toparlanarak, 668 milyon kullanıcı sayısıyla yeni bir zirveye ulaştı.

Perşembe günü Shanghai'da açıklanan bir sektör raporuna göre Çin'in yurtiçi oyun pazarının satış gelirleri, yılın ilk yarısında önceki yarıya göre yüzde 22,2 artışla 144,3 milyar yuana (yaklaşık 20 milyar ABD doları) ulaştı.

Çin Ses-Video ve Dijital Yayıncılık Birliği tarafından yayımlanan raporda genel toparlanma trendinin belirgin olduğu ve piyasanın, yılın ikinci yarısında daha güçlü bir ivme sergilemesinin beklendiği dile getirildi.

Verilere göre Ocak ayından Nisan ayına kadar Çin'deki çevrimiçi oyun kullanıcıların genel istek ve becerileri henüz toparlanmadı ve oyun sektörünün satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,39 düşüş kaydetti, ancak piyasa Mayıs ayından itibaren güçlü bir toparlanma sergiledi.

Birlik yetkilisi Zhang Yijun, "Çin'in oyun sektörü, dip noktasından aşamalı olarak çıkıyor ve yukarı yönlü bir büyüme trendi sergiliyor" dedi.

Zhang, şu anda Çin'in yurtiçi oyun ürünlerinin önde gelen pazar hedeflerinin, ABD, Japonya ve Güney Kore olduğunu, öte yandan satışların Ortadoğu, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi yükselen piyasalarda da hızlanmaya başladığını sözlerine ekledi.