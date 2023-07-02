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Çin Otomobil Üretim Sektörü Yılın İlk Beş Ayında Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin Otomobil Üretim Sektörü Yılın İlk Beş Ayında Güçlü Büyüme Kaydetti

Ekonomi Haberleri

Çin'de otomobil üretim sektörü, yılın ilk beş ayında gelir ve kar açısından güçlü bir büyüme kaydetti. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre sektördeki şirketlerin toplam işletme geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artışla 3,63 trilyon yuanı (yaklaşık 502,5 milyar ABD doları) geçti. Bu veri, dönem boyunca büyük sanayi kuruluşlarının toplam faaliyet gelirlerinin yüzde 7,1'ini oluşturdu. Veriler, ülkedeki otomobil üreticilerinin toplam karının 2023'ün ilk beş ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarak 174,62 milyar yuan olduğunu gösterdi.

Çin'de Otomobil Üretim Sektörü Yılın İlk 5 Ayında Büyüme KaydettiÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Guangzhou'daki Guangzhou Otomobil Grubu Limited Şirketi'nin (GAC Grubu) NEV iştiraki olan GAC Aion'un atölyesinde kaynak yapan robotlar, 24 Şubat 2023. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de otomobil üretim sektörü, yılın ilk beş ayında gelir ve kar açısından güçlü bir büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre sektördeki şirketlerin toplam işletme geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artışla 3,63 trilyon yuanı (yaklaşık 502,5 milyar ABD doları) geçti.

Bu veri, dönem boyunca büyük sanayi kuruluşlarının toplam faaliyet gelirlerinin yüzde 7,1'ini oluşturdu.

Veriler, ülkedeki otomobil üreticilerinin toplam karının 2023'ün ilk beş ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artarak 174,62 milyar yuan olduğunu gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

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