Çin Otomobil Üretim Sektörü İlk Yarıda Büyüme Kaydetti

Çin'in otomobil üretim sektörü bu yılın ilk yarısında üretim, gelir ve kar açısından istikrarlı bir büyüme kaydetti. Otomobil üretim sektörünün endüstriel katma değeri yüzde 13,1 arttı.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in otomobil üretim sektörü bu yılın ilk yarısında üretim, gelir ve kar açısından istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre otomobil üretim sektörünün endüstriyel katma değeri söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,1 arttı. Bu oran, ülkenin tüm üretim sanayisinin büyüme oranından 8,9 yüzde puan daha yüksek.

Birliğe göre bu sektördeki şirketlerin toplam işletme geliri de bir önceki yıla göre yüzde 13,1 artarak 4,49 trilyon yuan (yaklaşık 625,45 milyar ABD doları) oldu.

Aynı dönemde bu şirketler yıllık yüzde 10,1 artışla 217,63 milyar yuan toplam kar elde etti.