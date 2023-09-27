Çin Otomobil Üreticileri Birliği, AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik soruşturmasında ihtiyatlı davranmasını bekliyor

BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Otomobil Üreticileri Birliği, her iki tarafın endüstriyel zincirlerindeki karşılıklı fayda sağlayan gelişme ivmesini baltalamaktan kaçınmak için, Avrupa Birliği'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmada ihtiyatlı davranmasını beklediğini kaydetti.

Birliğin Salı günü yaptığı açıklamada, aralıksız çabalar sayesinde Çin'in elektrikli araç endüstrisinin son yıllarda rekabet gücünü artırdığı, AB tarafından önerilen soruşturmanın ise "adil rekabet" adı altında tam bir "korumacılık" uygulaması olduğu vurgulandı.

Açıklamada, soruşturmanın dünyadaki elektrikli araç sektörü üzerine kara bulutlar getireceği ve karbon nötr olmaya yönelik küresel vizyonu olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Birlik, Çin'in otomobil endüstrisinin her zaman açık ve işbirlikçi bir tutum sergilediğini ve AB otomotiv şirketlerinin elektrikli araç sektörü de dahil olmak üzere ülkedeki yatırımlarını artırmalarından memnuniyet duyacağını ifade etti.