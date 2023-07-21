Çin, Otomobil Tüketimini Artırmak İçin Önlemler Açıkladı

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, otomobil tüketimini artırmak ve sektörün sürdürülebilir gelişimini desteklemek amacıyla önlemler açıkladı. Önlemler arasında otomobil satın alma kısıtlamalarının kaldırılması, eski araçların hurdaya çıkarılması ve yeni enerjili araçların teşvik edilmesi yer alıyor.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından Cuma günü açıklanan önlemlere göre Çin, otomobil tüketimini istikrara kavuşturup daha da artırmayı planlıyor.

Söz konusu önlemler, aynı zamanda otomobillerin alım, satım, yönetim ve pazarlanmasının optimize edilmesi ve yeni enerjili araç (NEV) sektörünün sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi amacıyla alındı.

Komisyona göre, otomobil satın alma kısıtlamaları olan kentler yıllık kotaları artırmaya teşvik edilecek ve emisyon standartlarına uygun olmayan araçların hurdaya çıkarılması hızlandırılacak.

Açıklanan önlemlerle, eski araçların piyasadan çekilmesi ve takas edilmesi teşvik edilirken, kullanılmış araçların ticareti ve tescili kolaylaştırılacak.

Ayrıca, yeni enerjili hizmet araçları sektöründe daha fazla pilot proje uygulanacak ve otobüs duraklarına daha fazla şarj altyapısı kurulacak.

Komisyon, NEV'lerin alım ve kullanım maliyetlerinin düşürülmesi için, NEV ile ilgili elektrik fiyatlarının ayarlanması gibi konularda, daha fazla çalışma yürütüleceğini de belirtti.

Ayrıca, şarj ünitelerinin sigortalanması gibi işlemler için daha fazla kredi desteği sağlanırken otopark sorunları ise otopark alanlarının artırılması ve ücretlerin düzenlenmesi yoluyla çözülecek.