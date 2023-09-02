Çin, Otomobil Satışlarını Artırmayı Hedefliyor

Çin, bu yılki yıllık otomobil satışlarını 2022'ye kıyasla yüzde 3 artışla yaklaşık 27 milyon araca çıkarmayı hedefliyor. Yeni enerjili araçlar için ülkenin yıllık yaklaşık 9 milyon adet satış veya yıllık yüzde 30 artış hedeflendiği belirtildi.

BEİJİNG, 2 Eylül (Xinhua) -- Çin, bu yılki yıllık otomobil satışlarını 2022'ye kıyasla yüzde 3 artışla yaklaşık 27 milyon araca çıkarmayı hedefliyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve diğer altı hükümet departmanı tarafından Cumartesi günü ortaklaşa yayımlanan çalışma planında, yeni enerjili araçlar (NEV) için ülkenin yıllık yaklaşık 9 milyon adet satış veya yıllık yüzde 30 artış hedeflediği belirtildi.

Planda, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek için yeni enerjili araç tüketimini arttırırken benzinli araç tüketimini dengelemek, otomobil ihracatını arttırmak, ikinci el otomobil satışlarını teşvik etmek, ürün kalitesini güçlendirmek, sanayi ve tedarik zincirlerini istikrarlı tutmak ve altyapıları iyileştirmek gibi önlemler yer aldı.

Planda yeni enerjili araç tüketimine yönelik mevcut tüm destekleyici politikalar iyi şekilde uygulanırken benzinli araç alımlarına daha fazla kısıtlama getirilmemesi gerektiği belirtildi. Plana göre pilot bölgelerde toplu taşıma araçlarının tam elektrikli hale getirilmesinin test edilmesi için çalışmalara başlanacak.

Otomobil şirketleri uluslararası pazar için ürün geliştirmeye, üretmeye ve Kuşak ve Yol işbirliği içerisindeki ülkeler ile gelişmekte olan ekonomilerdeki pazarları keşfetme çabalarını artırmaya teşvik ediliyor.