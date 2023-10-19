Çin Otomobil İmalat Sektörü 2023'te Büyümeye Devam Ediyor

Çin'in otomobil imalat sektörü, 2023'ün ilk sekiz ayında istikrarlı büyüme kaydetti. Sektörün sanayi katma değeri yüzde 11,7 artarken, toplam faaliyet geliri yüzde 10,9 artış gösterdi. Şirketler ise yüzde 2,4'lük bir artışla kar elde etti.

BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'in otomobil imalat sektörü, 2023'ün ilk sekiz ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, sektörün sanayi katma değeri söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 arttı.

Sektörün toplam faaliyet geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 artarak 6,17 trilyon yuana (yaklaşık 859,39 milyar ABD doları) ulaştı.

Verilere göre sektördeki şirketler söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,4'lük artışla toplam 303,59 milyar yuan kar elde etti.