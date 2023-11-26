Çin Otomobil İmalat Sanayi Büyümeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'de otomobil imalat sanayi 2023 yılının ilk üç çeyreğinde istikrarlı şekilde büyüme gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, sektörün sanayi katma değeri yılın ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 arttı.

Sektördeki şirketlerin birleşik faaliyet geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 7,11 trilyon yuan (yaklaşık 999,28 milyar ABD doları) oldu.

Veriler, şirketlerin aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artışla toplam 345,99 milyar yuan kar elde ettiğini ortaya koydu.