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Çin Otomobil İmalat Sanayi Büyümeye Devam Ediyor

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Ekonomi Haberleri
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Çin'de otomobil imalat sanayi 2023 yılının ilk üç çeyreğinde istikrarlı şekilde büyüme gösterdi. Sektörün sanayi katma değeri yüzde 11,4 artarken, birleşik faaliyet geliri yüzde 10,4 artış gösterdi.

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'de otomobil imalat sanayi 2023 yılının ilk üç çeyreğinde istikrarlı şekilde büyüme gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, sektörün sanayi katma değeri yılın ilk üç çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 arttı.

Sektördeki şirketlerin birleşik faaliyet geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 7,11 trilyon yuan (yaklaşık 999,28 milyar ABD doları) oldu.

Veriler, şirketlerin aynı dönemde bir önceki yıla göre yüzde 0,1 artışla toplam 345,99 milyar yuan kar elde ettiğini ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua / Ekonomi

Çin Halk Cumhuriyeti Ekonomi Haberler

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