Çin Otomobil Endüstrisi Yılın İlk Beş Ayında Büyüme Kaydetti

Çin'de otomobil endüstrisi yılın ilk beş ayında üretim, gelir ve kar açısından istikrarlı büyüme kaydetti. Sektörün endüstriyel katma değeri yüzde 14,2 artarken, şirketlerin toplam faaliyet gelirleri yüzde 14,3 artış gösterdi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'da bulunan sedan üreticisi FAW-Hongqi'nin kaynak atölyesinde çalışan kaynak robotları, 6 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Nan/Xinhua)

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de otomobil endüstrisi yılın ilk beş ayında üretim, gelir ve kar açısından istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre sektörün endüstriyel katma değeri söz konusu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 arttı. Rakam, genel imalat sanayinden 10,2 yüzde puan ve Ocak-Nisan dönemine göre ise 2,4 yüzde puan artışa işaret ediyor.

Birlik, sektördeki şirketlerin toplam faaliyet gelirlerinin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,3 artarak 3,63 trilyon yuana (yaklaşık 508 milyar ABD doları) ulaştığını belirtti.

Veriler, bu dönemde şirketlerin toplam karının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,3 artışla 174,62 milyar yuana ulaştığını gösterdi.