Çin, Orta Asya'ya yeni bir taşıma rotası açtı

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinden Orta Asya ülkelerine mal taşımak için hem demiryolu hem de karayolunun kullanıldığı uluslararası çok modlu yeni bir taşıma rotası hayata geçirildi. Bu çerçevede 1.000 tondan fazla mal taşıyan bir tren, Hebei'nin Langfang kentinden Salı sabahı yola çıktı. Mallar, Çin'in kuzeybatısında bulunan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kashgar kentine vardıktan sonra sınır ötesi karayolu üzerinden taşınacak. Kırgızistan'a ulaştıktan sonra tekrar trenle taşınacak olan mallar, son varış noktası Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ulaşacak. Yeni çok modlu ulaşım rotasının, Çin ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimini daha da artırarak taşımacılık alanında yüksek verimlilik sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra maliyeti de düşürmesi bekleniyor. Çin geçen yıl taşımacılık hizmetlerini optimize etme ve düzenleme çalışmaları kapsamında çok modlu taşımacılığın gelişimini destekleme amaçlı beş yıllık bir çalışma planı yayımlamıştı. Plana göre, 2025 yılına kadar ülkedeki çok modlu taşımacılığın gelişim seviyesinin önemli ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor.

SHİJİAZHUANG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinden Orta Asya ülkelerine mal taşımak için hem demiryolu hem de karayolunun kullanıldığı uluslararası çok modlu yeni bir taşıma rotası hayata geçirildi.

Bu çerçevede 1.000 tondan fazla mal taşıyan bir tren, Hebei'nin Langfang kentinden Salı sabahı yola çıktı. Mallar, Çin'in kuzeybatısında bulunan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kashgar kentine vardıktan sonra sınır ötesi karayolu üzerinden taşınacak. Kırgızistan'a ulaştıktan sonra tekrar trenle taşınacak olan mallar, son varış noktası Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e ulaşacak.

Çin Demiryolları Beijing Grubu Limited Şirketi'ne göre, Çin'den Özbekistan'a uzanan güzergah, yaklaşık 6.000 kilometre uzunluğunda. Taşıma işleminin tamamlanması ise yaklaşık 12 gün sürecek.

Yeni çok modlu ulaşım rotasının, Çin ile Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimini daha da artırarak taşımacılık alanında yüksek verimlilik sağlanmasına yardımcı olmasının yanı sıra maliyeti de düşürmesi bekleniyor.

Çin geçen yıl taşımacılık hizmetlerini optimize etme ve düzenleme çalışmaları kapsamında çok modlu taşımacılığın gelişimini destekleme amaçlı beş yıllık bir çalışma planı yayımlamıştı. Plana göre, 2025 yılına kadar ülkedeki çok modlu taşımacılığın gelişim seviyesinin önemli ölçüde iyileştirilmesi hedefleniyor.