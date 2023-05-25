Çin, Orta Asya ülkeleriyle ticari işbirliğini genişletiyor

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Orta Asya yapımı daha fazla sayıda kaliteli ürünün Çin pazarına girmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Çin'in Orta Asya ülkeleriyle dijital ticareti genişleteceğini ve son dijital teknolojileri geliştirme deneyimini paylaşacağını söyledi.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting, Çin'in ticari ve ekonomik işbirliğini artırma çabaları sürerken Orta Asya yapımı daha fazla sayıda kaliteli ürünün Çin pazarına girmesini memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Shu, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Çin'in bir yandan şirketlerini Orta Asya ülkelerinde depolar kurmaya teşvik ederken, diğer yandan da e-ticaret platformlarını Orta Asyalı işletmelere açacağını söyledi.

Sözcü, Çin'in Orta Asya ülkeleri ile dijital ticareti genişleteceğini ve yapay zeka, büyük veri ve 5G gibi son dijital teknolojileri geliştirme deneyimini paylaşacağını kaydetti.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın son verilerine göre Orta Asya'nın beş ülkesi Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde somut ilerlemeler elde edildi.

Bakanlığa göre, Çin'in bu beş ülke ile ticareti 2022 yılında 70 milyar ABD dolarına ulaşırken, bu yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22'lik büyüme kaydetti.

Shu, Çin'in Orta Asya ülkeleri ile çok taraflı çerçevelerde işbirliğini geliştireceğini ve Türkmenistan ile Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne erken katılımını desteklediğini söyledi.