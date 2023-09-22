Çin Orman Ürünleri Ticaret Fuarı'nda 120 Milyon Yuanlık İşlem Yapıldı

Çin Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi'nin açıklamasına göre, 18. Çin Orman Ürünleri Ticaret Fuarı'nda 120 milyon yuanlık ticari işlem gerçekleştirildi. Fuar, yeşil ve düşük karbonlu orman endüstrisine odaklanmayı amaçlayan bir pilot kalkınma bölgesi oluşturma hedefiyle düzenlendi.

BEİJİNG, 22 Eylül (Xinhua) -- 18. Çin Orman Ürünleri Ticaret Fuarı'nda 120 milyon yuan (yaklaşık 16,7 milyon ABD doları) tutarında ticari işlem yapıldı.

Çin Ulusal Ormancılık ve Otlak İdaresi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Heze kentinde Perşembe günü sona eren üç günlük ticaret fuarına yaklaşık 10 ülke ve bölgeden 752 işletme ve 88.000 kişi katıldı.

"Yeşil ve düşük karbonlu orman endüstrisine odaklanmak, yüksek kaliteli bir pilot kalkınma bölgesi oluşturmaya yardımcı olmak" temasıyla düzenlenen fuarın fiili katılımlı mekanı, standart boyutlu 2.000 standa eşdeğer büyüklükte.

İdareye göre ticaret fuarı, halihazırda 300'den fazla işletmenin kayıt yaptırdığı bir bulut platformu da başlattı.

2004 yılında ilki gerçekleştirilen fuarın bundan önceki 17 edisyonunda gerçekleştirilen ticari işlem tutarı toplamda 2,09 milyar yuana ulaştı.