Çin, Nakitsiz İşlemlerde Dünya Lideri Olma Yolunda İlerliyor

İngiltere'deki bir profesör, Çin'in nakitsiz işlemlerde dünya lideri olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti. Çin'de nakit kullanımının azalması ve dijital ödeme teknolojisinin hızla benimsenmesi, ülkenin nakitsiz topluma doğru ilerlediğini gösteriyor.

LONDRA, 6 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'deki Cardiff Üniversitesi'nde bankacılık ve finans profesörü olan Kent Matthews, yakın zamanda Xinhua'yla yaptığı söyleşisinde Çin'in nakitsiz işlemlerde dünya lideri olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Matthews, Çin'de nakit şekilde tedavülde olan toplam para oranının yüzde 3,7'ye düştüğünü ve düşmeye devam ettiğini belirtti.

"Günümüzde insanlar 10 ya da 20 yıl öncesine göre çok daha az nakit kullanıyor. Nakitsiz topluma doğru gidiş önlenemez" diyen profesör, şu anda İngiltere'deki nakdin tedavüldeki toplam paranın yaklaşık yüzde 2,9'una karşılık geldiğini kaydetti.

Matthews, Çin'in nakitsiz toplum bakımından İngiltere'yle arasındaki açığı 20 yıldan kısa sürede etkileyici bir hızla kapattığını ifade etti.

Profesöre göre bu durum, nakitsiz işlem ve ödeme teknolojisinin Çin'de ne kadar hızla geliştiğini ve Çin toplumu tarafından ne kadar çabuk benimsendiğini gösteriyor.

Önümüzdeki beş yılda Çin'deki nakit kullanımı tedavüldeki toplam paranın yüzde 2'sinin altına düşerse şaşırmayacağını vurgulayan Matthews, "Çin'de teknoloji çok daha hızlı benimseniyor" dedi.

Kısa süre önce Çin'e yaptığı ziyarette telefonunu kullanarak bir sokak satıcısından birkaç sentlik mango satın aldığını anlatan Matthews, Çin'de bu teknolojinin dünyanın diğer bölgelerine göre çok daha ileri olduğunu söylerken, durumu ülke ekonomisinin dijitalleşmesiyle ilişkilendirdi.

Matthews, Çin'de yaşlılar, küçük dükkan sahipleri ve sokak satıcıları gibi normalde nakit tercih etmeleri beklenen kişilerin alışverişleri için nakit yerine telefonlarını kullandıklarını görünce çok etkilendiğini belirtti.

Profesör, "Çin dijital ödeme konusunda dünyanın geri kalanına örnek teşkil ediyor ve yaşın herhangi bir engel oluşturmadığını gösteriyor" dedi.

Yine de hiçbir ülkenin tamamen nakitsiz hale gelemeyeceğine inanan Matthews, "Nakit ihtiyacı her zaman devam edecek ve hiçbir hükümetin nakdi tamamen kaldırması mümkün olmayacak" diye ekledi.