Çin, Moğolistan ve Rusya'yı birbirine bağlayan uluslararası karayolu deneme turuna başladı

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde, Asya Karayolu 4 üzerinde Çin, Moğolistan ve Rusya'yı birbirine bağlayan uluslararası karayolu deneme turu başladı. Kamyonlar, Novosibirsk'e kadar olan 2.253 kilometrelik rotayı takip edecek.

URUMQİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Asya Karayolu 4 (AH4) üzerinde Çin, Moğolistan ve Rusya'yı birbirine bağlayan bir uluslararası karayolunun deneme turu, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de Cuma sabahı başladı.

Cuma günü saat 10.00'da düzenlenen açılış töreninde Çin, Moğolistan ve Rusya tarafından gönderilen 9 kamyonluk bir filo, Urumqi Uluslararası Kara Limanı Bölgesi'ndeki çok modlu ulaştırma merkezinden yola çıktı. Kamyonlar, Takixken yol limanını kullanarak Çin'den çıkış yapacak.

Moğolistan ve Rusya boyunca seyahat edecek kamyonlar nihai olarak Rusya'nın üçüncü en büyük kenti olan Novosibirsk'e ulaşacak.

Yaklaşık 2.253 kilometrelik tüm deneme turunun yaklaşık 577 kilometresi Çin'de, 758 kilometresi Moğolistan'da ve 918 kilometresi Rusya'da bulunuyor. 28 Eylül'de Novosibirsk'te konvoy için bir karşılama törenin düzenlenmesi bekleniyor.

Yeni güzergah, Asya Karayolu 3 (AH3) güzergahının ardından Çin, Moğolistan ve Rusya'yı birbirine bağlayan ikinci uluslararası karayolu taşımacılığı kanalı. Bu rota, kaynakların düzenli akışını ve verimli şekilde tahsisini sağlayacak ve bölge dahilinde pazar entegrasyonunu derinleştirecek. Çin Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Xuan Dengdian, açılış töreninde yaptığı konuşmada, güzergahın ayrıca Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunun şekillenmesinde önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

Avrasya kıtasının kalbinde yer alan Xinjiang, İpek Yolu Ekonomi Kuşağı'nın orta bölgesinde bir ulaşım merkezi olarak işlev görüyor.

Çin, şu ana kadar 21 ülke ile uluslararası karayolu taşımacılığı işbirliğine girdi ve ülkenin 68 limanında uluslararası kara taşımacılığı hizmetleri açıldı.