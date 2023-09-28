Çin, Moğolistan ve Rusya'yı Birbirine Bağlayan Karayolu Test Aşamasını Tamamladı

Çin Ulaştırma Bakanlığı, Asya Karayolu 4 üzerinde Çin, Moğolistan ve Rusya'yı birbirine bağlayan bir uluslararası karayolu taşımacılığı rotasının test aşamasının tamamlandığını açıkladı. Çin, Moğolistan ve Rusya tarafından gönderilen dokuz kamyonluk bir filo, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nden yola çıkarak Novosibirsk'e ulaştı.

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, Asya Karayolu 4 (AH4) üzerinde Çin, Moğolistan ve Rusya'yı birbirine bağlayan bir uluslararası karayolu taşımacılığı rotasının test aşamasının tamamlandığını açıkladı.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Çin, Moğolistan ve Rusya tarafından gönderilen dokuz kamyonluk bir filo, 22 Eylül'de Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'den yola çıktı. Moğolistan ve Rusya üzerinden ilerleyen filo, nihai olarak Rusya'nın üçüncü büyük kenti Novosibirsk'e ulaştı.

Novosibirsk kentinde Çarşamba günü yerel saatle 14.00'te konvoy için bir karşılama töreni düzenlendi.

Bu yeni rota, Asya Karayolu 3'ün ardından Çin, Moğolistan ve Rusya'yı birbirine bağlayan ikinci uluslararası karayolu taşımacılığı kanalı oldu.

Çin Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Xuan Dengdian, karşılama töreninde yaptığı konuşmada üç ülkenin gümrük işlemlerini ve taşımacılığı kolaylaştırmak için ortak çaba göstermesi ve Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunun inşasına daha fazla katkıda bulunması gerektiğini söyledi.