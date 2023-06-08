Çin, Moğolistan ve Rusya Ticaret ve Sanayi Odaları Ekonomik İşbirliğini Teşvik Ediyor

Çin, Moğolistan ve Rusya'dan yetkililer ekonomik işbirliğini ve küresel toparlanmayı desteklemek için ticareti teşvik çağrısı yaptı. Moğolistan, Çin ve Rusya Ticaret ve Sanayi Odalarının 16. Ekonomik Forumu, üç ülkeden yaklaşık 500 yetkili ve iş insanının katılımıyla Perşembe günü Ulan Batur'da başladı.

ULAN BATUR, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin, Moğolistan ve Rusya'dan yetkililer ekonomik işbirliğini ve küresel toparlanmayı desteklemek için ticareti teşvik çağrısı yaptı.

Moğolistan, Çin ve Rusya Ticaret ve Sanayi Odalarının 16. Ekonomik Forumu, üç ülkeden yaklaşık 500 yetkili ve iş insanının katılımıyla Perşembe günü Ulan Batur'da başladı.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang, konseyin Çin, Moğolistan ve Rusya arasındaki üçlü işbirliğine büyük önem verdiğini ve ticareti güçlendirmek için diğer iki ülkenin ticaret ve sanayi odalarıyla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Otgondavaa Amartuvshin ise üç ülkenin önemli ticaret ortakları olduğunu ve bu ülkelerin üçlü endüstriyel ve ticari işbirliğini derinleştirmesi gerektiğini söyledi.

Rusya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Katyrin de, ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekerek, üç tarafın iş ortamını ve finansal ilişkileri iyileştirmesi gerektiğini söyledi.