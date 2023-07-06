Çin-Moğolistan Sınırındaki Ganqmod Limanı'nda Mal Hacmi Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı'nda işlem gören toplam mal hacmi bu yılın ilk yarısında 16 milyon tonu aştı. Limanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200,26 artışla yaklaşık 16,33 milyon ton ürün işlem gördü. İthal kömür ve rafine bakır tozu en çok işlem gören ürünler arasında yer aldı.

Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Bayannur kentindeki Ganqmod Limanı'nda kargo kamyonları denetleniyor, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Li Yunping/Xinhua)

HOHHOT, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin- Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı'nda işlem gören toplam mal hacminin bu yılın ilk yarısında 16 milyon tonu aştığı belirtildi.

Liman idaresinin Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ocak-Haziran ayları arasında limanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 200,26 artışla yaklaşık 16,33 milyon ton ürünün işlem görerek rekor seviyeye ulaştığı ve bu büyümenin akıllı ve kolaylaştırılmış gümrük işlemleri sayesinde oluştuğu belirtildi.

İşlem gören ürünler arasında ithal kömür geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 222,71 artışla yaklaşık 15,78 milyon tona ulaşırken, ithal rafine bakır tozu yine aynı dönemde yüzde 6,43 artışla 434.700 tona ulaştı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Ganqmod Limanı ülke için önemli bir enerji ithalat kanalı olmakla birlikte Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridoru üzerinde önemli bir merkez işlevi görüyor. Liman aracılığıyla 2022 yılında 19 milyon tondan fazla mal taşındı.