Çin-Moğolistan Sınırındaki Ganqmod Limanı'nda Mal Hacmi Rekor Kırdı

Çin-Moğolistan sınırındaki Ganqmod Limanı'nda bu yılın ilk üç çeyreğinde işlem gören mal hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 139,4 artarak 27,47 milyon tonu aştı. Liman, Çin'in başlıca enerji ithalat kanallarından biri ve Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunda önemli bir merkez olarak hizmet vermektedir.

HOHHOT, 13 Ekim (Xinhua) -- Çin-Moğolistan sınırındaki en büyük karayolu limanı olan Ganqmod Limanı'nda bu yılın ilk üç çeyreğinde işlem gören mal hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 139,4 artarak 27,47 milyon tonu aştı. Böylece limanın faaliyete geçmesinden bu yana yeni bir rekor kırılmış oldu.

Liman idaresinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, limanda yılın ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 148,01 artışla yaklaşık 26,5 milyon ton ithal kömür ve yüzde 11,52 artışla 652.100 ton ithal rafine bakır tozu işlem gördü.

Öte yandan, söz konusu dönemde limandan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,26 artışla 322.400 ton ihraç malı geçti.

Limanda 2022 yılında 19 milyon tondan fazla malın gümrükleme işlemleri tamamlandı. Bu rakam, 2021 yılındaki miktarın iki katından fazlasına tekabül ediyor.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Ganqmod Limanı, ülkenin başlıca enerji ithalat kanallarından biri ve Çin-Moğolistan-Rusya ekonomik koridorunda önemli bir merkez olma özelliğini taşıyor.